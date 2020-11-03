تعرّف على آخر 10 رؤساء لأمريكا (فيديوجراف)





يقدم لكم موقع "ستوديو" فيديوجراف يرصد آخر 10 رؤساء أمريكيين حكموا البيت الأبيض، وذلك بالتزامن مع انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59، وجاءوا كالآتي: