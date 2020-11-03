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الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الموافق 17 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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تعرّف على آخر 10 رؤساء لأمريكا (فيديوجراف)
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:21 م
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يقدم لكم موقع "ستوديو" فيديوجراف يرصد آخر 10 رؤساء أمريكيين حكموا البيت الأبيض، وذلك بالتزامن مع انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59، وجاءوا كالآتي:
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