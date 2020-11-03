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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن سنة للاعب بالنادي الأهلي قتل سيدة دهسًا بمدينة نصر

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:21 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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قضت محكمة مدينة نصر، منذ قليل، بحكم الحبس لمدة سنة للاعب النادى الأهلي "ش.ر" وكفالة ألف جنيه فى قضية قتل خطأ لسيدة تدعى "س. م" بالمعاش فى القضية رقم 25912 لسنة 2020.

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 11 يوليو الماضي، وحدثت الواقعة أمام مول بمدينة نصر، ولاذ اللاعب بالفرار من مكان الحادث لكن أهالي المنطقة تمكنوا من الإمساك به والتوجه إلى قسم شرطة مدينة نصر أول وتم فتح محضر وأخذ أقواله.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها تعرضت للدهس فأصيبت بكسور فى اليد والقدمين وكسر فى الجمجمة وتوفيت لدى وصولها إلى مستشفى مدينة نصر.

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