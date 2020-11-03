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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«أم حبيبة» تتبرع بمعدات طبية لمستشفى أسوان التخصصى (صور)

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:41 م
مؤسسة أم حبيبة
مؤسسة أم حبيبة
أسوان_إسراء توفيق
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سلمت مؤسسة «أم حبيبة» اليوم، مستشفى أسوان التخصصي المخصص لعزل حالات كورونا أجهزة تنفس صناعي ومستلزمات طبية، لدعم مجهود القطاع الطبي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقالت شمس علي بهي المدير العام للمؤسسة إن المؤسسة أهدت مستشفى أسوان التخصصي 10 أجهزة لقياس السكر، و6 أجهزة رسم القلب، و30 جهاز تدفق الأكسجين الطبي، وجهاز تنفس صناعي، و10 أجهزة استنشاق، و160 بدلة وقائية، و100 علبة كمامة، و1000 واقى يد.

يأتي ذلك بهدف تقديم الدعم للمجتمع الأسواني والمؤسسات الطبية، وخاصة مستشفى أسوان التخصصي، الذي يعتبر من أهم شركاء المؤسسة في التنمية. ​
«أم حبيبة» تتبرع بمعدات طبية لمستشفى أسوان التخصصى (صور)
«أم حبيبة» تتبرع بمعدات طبية لمستشفى أسوان التخصصى (صور)
«أم حبيبة» تتبرع بمعدات طبية لمستشفى أسوان التخصصى (صور)
«أم حبيبة» تتبرع بمعدات طبية لمستشفى أسوان التخصصى (صور)
«أم حبيبة» تتبرع بمعدات طبية لمستشفى أسوان التخصصى (صور)
«أم حبيبة» تتبرع بمعدات طبية لمستشفى أسوان التخصصى (صور)
«أم حبيبة» تتبرع بمعدات طبية لمستشفى أسوان التخصصى (صور)
«أم حبيبة» تتبرع بمعدات طبية لمستشفى أسوان التخصصى (صور)
«أم حبيبة» تتبرع بمعدات طبية لمستشفى أسوان التخصصى (صور)
«أم حبيبة» تتبرع بمعدات طبية لمستشفى أسوان التخصصى (صور)

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