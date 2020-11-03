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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ دمياط تتفقد عمليات الرصف بمدينة فارسكور (صور)

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:19 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
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واصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها اليوم الثلاثاء، بتفقد عمليات الرصف بالأسفلت الجاري تنفيذها بالطريق الرئيسي المجاور للسوق الحضارى بمدينة فارسكور.

وتابعت المحافظ معدلات التنفيذ الخاصة بالأعمال المدرجة بخطة رصف الطريق وازدواجه وإنشاء جزيرة وسطى وبالوعات صرف مياه الأمطار، حيث أكدت على الإسراع فى نهو هذه الأعمال وتنفيذها على الوجه الأكمل.

كما تفقدت المحافظ الأعمال الجارية بمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية"، والتى تتم من خلال عدة مراحل، حيث تابعت أعمال توزيع أعمدة الإنارة بالجزيرة الوسطى، وكذا محاور تنفيذ الأرصفة المتغيرة وجميع الأعمال المدرجة بالمشروع الذى يتضمن رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بما تشمله من برجولات وبلاطات إنترلوك وبلدورات فضلا عن رصف الطريق وتخصيص أماكن انتظار للسيارات وذلك بطول 7.5 كم.

كما قامت "عوض" بالمرور على منطقة أرض العتر بالسنانية، للتأكد من تنفيذ كافة التعليمات لتلافى الملاحظات التى رصدتها خلال متابعتها لعمليات الرصف بالأسفلت بالمنطقة فى زيارة لاحقة.

وفى سياق متصل تواصلت المحافظ مع مدير قطاع كهرباء دمياط للتنسيق مع الوحدة المحلية لبدء نقل أعمدة الإنارة لتتناسب مع التخطيط العام للطريق، كما وجهت عدة تعليمات لرئيس الوحدة المحلية بشأن تكثيف حملات النظافة والإشغالات بالمنطقة.

جاء ذلك بحضور المهندس طارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط واللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز فارسكور.

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