«ساعة الحسم».. بث مباشر لانتخابات الرئاسة الأمريكية

يقدم موقع "الدستور" بثًا مباشرًا من فعاليات التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية، والتي انطلقت، اليوم الثلاثاء.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.وحتى الآن شارك أكثر من 90 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.