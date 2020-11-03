البابا تواضروس يستقبل سفير مصر في قبرص

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم السفير عمرو حمزة سفير مصر في قبرص.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم تعيين "حمزة" سفيرًا لمصر بالعاصمة القبرصية نيقوسيا في يوليو الماضي.