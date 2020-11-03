رئيس جامعة طنطا يتفقد الإنشاءات الجديدة بكلية الهندسة

تفقد الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، الموقف التنفيذى للإنشاءات الجديدة، حيث تابع الأعمال الجارية بمشروع تعلية مبنى "مدنى" بكلية الهندسة، حيث رافقه فى الجولة الدكتور محمد حسين المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور حسنى دوير مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة.وأكد رئيس الجامعة أن جولاته الميدانية تأتى فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها بالجامعة للتأكيد على الالتزام بأعلى معايير الجودة والوقوف على آخر المستجدات بالأعمال الإنشائية، وذلك في ضوء حرص الجامعة على تطوير البنية التحتية بالشكل الذي يخدم العملية التعليمية، موجهًا بسرعة الإنجاز والالتزام بالبرنامج الزمني وإزالة جميع العقبات التي من الممكن أن تعيق سرعة التنفيذ.كما أجرى الدكتور عماد عتمان جولة تفقدية بالمجمع الطبي رافقه خلالها الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، حيث وجه بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى مواجهة كورونا والتعقيم المستمر لكل الكليات والمنشآت الموجودة داخل المجمع، حفاظًا على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وكل المترددين على المجمع.