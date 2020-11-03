ضبط رجلين تحرشا بفتاة في المعادي

تمكن رجال مباحث قسم شرطة البساتين، اليوم الثلاثاء، من القبض على رجلين تعديا لفظيًا وبدنيًا على فتاة أمام أحد المحلات التجارية الكبرى بشارع النصر بالمعادي.كانت البداية عندما قامت فتاة بنشر استغاثة مرفق بها صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تستغيث برجال الشرطة للقبض على المتهمين بسبب تعديهما على صديقتها وسبها وضربها أمام المارة في الشارع عقب استيائها من تحرشهم اللفظي بها.وبإجراء رجال مباحث البساتين التحريات حول الواقعة تم ضبطهما لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.