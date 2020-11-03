الإعصار «إيتا» يصل إلى نيكاراجوا



ووصف المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إيتا بأنه "خطير للغاية"، وتم تصنيفه كعاصفة من الفئة 4، وهو ثاني أخطر مستوى.



وكتب المركز على موقع تويتر: "من المتوقع حدوث عواصف تهدد الحياة، ورياح كارثية، وفيضانات عارمة، وانهيارات أرضية في أجزاء من أمريكا الوسطى".



وقال جييرمو جونزاليس، رئيس وكالة الحماية المدنية في نيكاراجوا، إنه تم نقل نحو 6 آلاف أسرة إلى أماكن آمنة.



وشهد الساحل الكاريبي للبلاد رياحا قوية وأمطارا غزيرة مع اقتراب العاصفة الاستوائية.



ونشرت الحكومة 1500 جندي في المنطقة، وتم بالفعل إجلاء أكثر من 1600 شخص أمس الأول الأحد، من أرخبيل كايوس ميسكيتوس.



يشار إلى أن أمريكا الوسطى معرضة بشكل خاص للكوارث الطبيعية بسبب بنيتها التحتية الضعيفة بشكل عام.



وتستعد هندوراس، جارة نيكاراجوا في الشمال، أيضا لعاصفة قوية.



وكتب رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، على موقع تويتر: "دعونا لا نعرض حياتنا للخطر، نحن في حالة تأهب دائمة".



وفي السلفادور التي تقع إلى الغرب أمرت الحكومة بإغلاق المدارس والجامعات.

وصل الإعصار إيتا إلى اليابسة على ساحل نيكاراجوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، تصاحبه رياح تصل سرعتها القصوى إلى 240 كيلومترا في الساعة.وقالت وكالة الحماية المدنية في تلك الدولة التي تقع في أمريكا الوسطى إن العاصفة مرت بالقرب من بلدية بويرتو كابيزاس، شمال شرقي نيكاراجوا.