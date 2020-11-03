سينتيا خليفة: أعود للعمل في مصر بـ«نمرة اتنين» بعد 5 سنوات (فيديو)

طلاقًا، ومكنش جسمي عريان، ولم أتفهم سبب الانتقادات الذي تعرضت لها".

كشف الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، لـ"الدستور"، عن مشاركتها في مسلسل "نمرة اتنين" في الحلقة الثانية مع أروي جودة، وآسر ياسين، وتقدم من خلاله شخصية جديدة تعيدها لمصر مرة أخري بعد غياب 5 سنين من آخر أعمالها سواء بالدراما أو الإعلام، وأشارت إلى أنها حصلت علي خبرات عديدة من المخرج هاني خليفة وأبطال المسلسل، كما تحضر لمسلسل جديد يحمل اسم "وادي الجن"، وهو عمل مصري عربي يضم العديد من النجوم في الوطن العرب، وسيتم إعلان تفاصيله قريبا.وحول الملابس التي ظهرت بها في مهرجان الجونة مؤخرًا وأثارت جدلا كبيرا، أوضحت أنها كانت حريصة هي وفريق عملها الخاص على تقديم رسائل معينة وهي "أن المرأة لا بد أن تكون جريئة وتجرب كل شيء كي لا نصبح جميعا شبه بعضنا البعض، ونظهر مزايا شخصياتنا من خلال ملابسنا، بالإضافة إلى أننا ممثلين وبالتالي كل لوك يقدمنا بشكل وشخصية مختلفة".وعن ارتدائها بدلة رجالي بدون قميص، والتي تعرضت لانتقادات شديدة بسببها، قالت: "هي بدله مقفولة ومحترمة بقميص، والمهم تكون السيدة اللي لبستها تحترم جسدها ولم نتخط الحدود إ