الإمارات تخصص 35 مليون درهم للمتأثرين من إعصار جوني في الفلبين

أعلن الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عن تخصيص 35 مليون درهم لتقديم مساعدات إنسانية إماراتية عاجلة للمتأثرين من إعصار "جوني" في الفلبين.وأضاف رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الثلاثاء، أن المساعدات تتضمن كميات كبيرة من مواد الإيواء في المرحلة الأولى من برنامج المساعدات الذي تنفذه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتوفير المساعدات بالسرعة التي تتطلبها ظروف المتأثرين من الإعصار.من جهته قال الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن برنامج المساعدات الإماراتية للفلبين يتم إعداده، بناء على التقارير الميدانية والنداءات الإنسانية الواردة من الفلبين، ويراعي الاحتياجات العاجلة في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن عدة مراحل بناء على تطورات الأوضاع الإنسانية الميدانية.وأوضح الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أنه "سيتم التركيز في المرحلة الأولى على مستلزمات الإيواء، ومن ثم تتبعها مراحل أخرى تتضمن الاحتياجات الأخرى بمختلف أنواعها، الصحية والغذائية والإنسانية بصفة عامة".وأكد "الفلاحي"، أن الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، يحرص دائما على أن تكون هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على أهبة الاستعداد للتدخل السريع في مثل هذه الأزمات والكوارث الطارئة، مشيرا إلى أن الهيئة على تواصل دائما مع الأوضاع الإنسانية في الفلبين، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة هناك، لتقديم أفضل الخدمات للمتأثرين وتخفيف معاناتهم الإنسانية، وستكون بالقرب منها إلى أن تنجلي محنتهم.وكانت الفلبين قد تعرضت، أمس، إلى الإعصار "جوني" الذي أدى إلى مصرع عدد من الأشخاص، وأدت الرياح القوية والأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار إلى تدمير العديد من المنازل، ما دفع السلطات هناك إلى إجلاء حوالي مليون شخص من منازلهم، وإيوائهم في مراكز مؤقتة.