رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الموافق 17 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بروتوكول تعاون بين الزراعة والوادى الجديد لإعادة إحياء صناعة الحرير

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:54 م
السيد القصير
السيد القصير
طباعة
شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، لإعادة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعى بمحافظة الوادى الجديد.

وأكد "القصير"، أن هذا التعاون يستهدف إنشاء نموذج ناجح، قابل للتطبيق على مستوى كل محافظات مصر، للتوسع في زراعة أشجار التوت وإنتاج الحرير الطبيعي، وزيادة كمية المنتج بالجودة العالية والأسعار المناسبة.

وأشار وزير الزراعة إلى أهمية أن تكون هناك منهجية جديدة لإعادة المجتمع الى سابق عهده كمجتمع منتج، والقرية المنتجة، وخلق فرص للمرأة الريفية، وفرص تشغيل للشباب وتحسين الدخول، لافتًا إلى أن هذا المشروع تنموي، يحقق التنمية المستدامة، من خلال إعادة هذه الصناعة إلى عهدها، وتنميتها مما يقلل من فاتورة الاستيراد، وخلق فرص عمل، وتحقيق قيمة مضافة.

وأوضح "القصير"، أن مركز البحوث الزراعية لديه قسم بحوث الحرير التابع لمعهد بحوث وقاية النباتات الذي يختص بالجانب البحثي والإرشادي لصناعة الحرير وفتح آفاق جديدة لزيادة وتطوير هذه الصناعة، حيث تقدم الوزارة كل أشكال الدعم الفني، والإرشادي، لنشر ثقافة الحرير والصناعة المنزلية، بحيث يكون ذلك نموذجًا قابلًا للتطبيق والتعميم بكل قرى الجمهورية.

ومن جانبه قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إن المحافظة تستهدف من هذا التعاون دعم وتشجيع المشروعات الاستثمارية المنتجة، لتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة دخول الأفراد والأسر وتنويع المنتجات من السلع والخدمات وفق متطلبات السوق، فضلًا عن تنمية المجتمعات الأقل نموًا بدعم الجهود الرامية إلى استكمال المرافق والخدمات الأساسية بهذه المجتمعات وتحسين ظروف المعيشة.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات ورئيس وأعضاء مجلس قسم الحرير بالمعهد.

موضوعات متعلقة

إضافة المواليد لبطاقة التموين 2020

أول تعليق من درة عن كونها «ضرة» بعد زواجها

«الفيشاوي» يكشف لـ«الدستور» حقيقة خناقة الملهى الليلي مع زوجته

نص رسالة مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل لقاء الرجاء

الصور

image description

ترميم طرق وجسور كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال مد خط غاز من حقل ظهر للمحافظة

image description

جامعة أسيوط توفر علاجا مجانيا لـ27 طالبا من المصابين بفيروس C

image description

«حياة كريمة» تستهدف 60 قرية في أسيوط.. و139 مليونًا لإنشاء 37 مدرسة

image description

غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية بدمياط

الأكثر قراءة

السجن سنة للاعب بالنادى الأهلى قتل مسنًا دهسًا بمدينة نصر

«الفيشاوي» يكشف لـ«الدستور» حقيقة خناقة الملهى الليلي مع زوجته

رياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

نص رسالة مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل لقاء الرجاء

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

إنقاذ 120 حوتًا طيارًا بعد جنوحها عند شواطئ سريلانكا

موعد إجازة نصف العام 2020

عمال البناء هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 3-11-2020

أيام زمان

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

«ظهر مع أم كلثوم في دويتو غنائي».. حكاية المطرب إبراهيم حمودة

«أحرار وراء القضبان».. حكاية الديوان الأول للشاعر فؤاد حداد

«مع وضد قانون الإصلاح الزراعي».. تناقضات في مذكرات الرئيس محمد نجيب

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت
القس. رفعت فكرى
الإصلاح الإنجيلى
لواء. محسن الفحام
اليوم العالمى لضحايا الإرهاب
ماجد حبته
القضاء هو القضية
المزيد

الثقافة

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (8)

سيرة الرسول وعروسة المولد وروائع الخط العربى فى ورشة «ولد الهدى»

في ذكرى ميلاده.. محطات في حياة رجل الانتقام «توماس كيد»

«في ذكرى ميلاده».. لماذا قال ألبير قصيري: نجيب محفوظ «يزعجني»؟