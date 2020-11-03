تنفيذ التحول الرقمي والميكنة داخل مجمع محاكم الإسكندرية

نفذت وزارة العدل خطتها في تطوير المنظومة القضائية، داخل محاكم الإسكندرية ضمن التحول الرقمى والميكنة وتطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم، وذلك بغرض التسهيل على المواطنين، والحد من حالة التكدس والازدحام داخل المحاكم والنيابات فضلا عن الحد من انتشار فيروس كورونا.وبهذه الخاصية يمكن نظر جلسات تجديد حبس المتهمين، باستخدام وسائل التقنية الحديثة، باتصال القاضي المتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم، من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون بنطاق محافظة الإسكندرية.كانت وزارة العدل ووزارتي الاتصالات والداخلية بدأت في اتخاذ الخطوات الأولى بمحافظة الإسكندرية، حيث تم تجهيز عدد من القاعات داخل مجمع المحاكم ومحكمة الجنايات ومحكمة محمد كريم لتشغيل نظام نظر تجديد حبس المتهمين احتياطيا عن بعد إلكترونيا والذي من خلاله يمكن للقضاة داخل قاعة مجهزة بالمحكمة نظر تجديد حبس المتهمين الذين يتواجدون داخل السجون فى قاعات أيضًا مجهزة بحضور المحامين.