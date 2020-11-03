وزير النقل يتفقد 3 محاور تنموية على النيل بأسوان

تواصل محافظة أسوان رسم عصر جديد من ملحمة البناء والعمران والتنمية على أرضها الطيبة لتتبوأ عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء مكانتها الحضارية على الخريطة العالمية.وفي هذا الإطار أجرى الفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال بالمشروعات التنموية الجاري تنفيذها وهي 3 محاور تنموية على النيل في محافظة أسوان، بدأها بتفقد محور كلابشة والذي تبلغ تكلفته 1.050 مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه والذى يشتمل على 14 عمل صناعي (9 كباري- 5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، حيث بلغت نسبة تنفيذ المحور 100% وأصبح جاهزًا للافتتاح خلال الفترة المقبلة.وأكد الوزير على أهمية هذا المحور التنموي فى ربط الطريق الصحراوي الغربى بطريق "القاهرة - أسوان" الزراعى الغربى عابرًا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى "القاهرة - أسوان"، وكذلك المساهمة في نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادي النقرة وشرق نصر النوبة إلى طريق الصعيد الصحراوي الغربي وتخفيف الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعي الشرقي، بالإضافة إلى خدمة قرى الظهير الصحراوي وزيادة الامتداد العمراني لها وخدمة مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس.ثم تفقد الفريق مهندس كامل الوزير واللواء أشرف عطية معدلات تنفيذ محور دراو على النيل الذى يبلغ إجمالى تكلفته 1.4 مليار جنيه وطول 18 كم وعرضه 21 م، والذي يتكون من 9 أعمال صناعية تشمل 7 كبارى ونفقين.ووجه الوزير قيادات هيئة الطرق والكبارى بتكثيف الأعمال للانتهاء منه وفقًا للموعد المحدد خاصة مع أهمية المحور في الربط بين الطريق الزراعى الشرقى "القاهرة - أسوان"، حتى الطريق الصحراوى الغربي "القاهرة - أسوان" عابرًا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى "القاهرة - أسوان" جنوب مدينة دراو، وكذلك المساهمة في ربط مناطق التنمية غرب النيل مع الطريق الصحراوي الغربي والشرقي مع مناطق الكتل السكنية والمساهمة في ربط مناطق المحاجر على طريق "بلانة - كلابشة" بالصحراوي الغربي وخدمة مشروع الطاقة الشمسية ببنبان بالإضافة إلى خدمة مشروع زراعة الـ1.5 مليون فدان ومناطق الزراعة غرب غرب كوم أمبو.وعقب ذلك توجه الوزير والمحافظ لمتابعة أعمال تطوير المسافة من أسوان حتى إدفو بطول 100 كم والتي بدأ تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق "القاهرة- أسوان" الصحراوي الغربي وامتداده حتى أرقين بطول 1155 كم والذي صدقت القيادة السياسية على تنفيذه خلال 4 سنوات والذي تم تقسيمه إلى 4 مراحل، حيث تابع الوزير أعمال إنشاء جسر الطريق ووجه بضرورة تكثيف الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذها خاصة مع الأهمية الكبيرة للطريق في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد، بالإضافة إلى أنه سيكون جزءًا من محور"القاهرة - كيب تاون".وفي ختام جولته تابع الفريق مهندس كامل الوزير واللواء أشرف عطية أعمال تنفيذ محور بديل خزان أسوان الذي تبلغ تكلفته 1.956 مليار جنيه ويبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترا بواقع 3 حارات فى كل اتجاه، ويتكون من عدد 3 أعمال صناعية(2كوبري+ نفق ) تشمل كوبرى على النيل بطول 2050 مترًا، بالإضافة إلى نفق وكوبري الطريق الصحراوي الغربي وأعمال طرق بطول 3.3 كم، حيث تابع الوزير أعمال تنفيذ القواعد الخرسانية والأعمدة والكمر والجسم الخراساني.