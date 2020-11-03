إصابة عامل إثر سقوطه من الطابق الرابع بالغربية

أصيب مبيض محارة بكسر بالعمود الفقري ونزيف في المخ إثر سقوطه من الطابق الرابع بأحد العقارات بمنطقة قحافة بدائرة قسم ثان طنطا، أثناء ممارسة عمله وتم نقل المصاب لمستشفى طوارئ طنطا الجامعي وتولت النيابة التحقيق.وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، بورود إخطار بسقوط شخص من أعلى شرفة بأحد العقارات بمنطقة قحافة التابعة لدائرة القسم.وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الى محل البلاغ، وتبين أن المصاب يعمل مبيض محارة، وأثناء ممارسة عمله بأحد العقارات بمكان الواقعة اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع، مما أحدث إصابة بكسر بالعمود الفقري، ولا توجد شبهه جنائية في الحادث، وتم نقله للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة.