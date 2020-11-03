نرمين يسر تكتب: نظرية بازوليني





ويقترب الابن المراهق منه ويشعر بالانجذاب الجنسي والعاطفي تجاهه والأم البرجوازية العتيدة المحرومة من هذا الحق الطبيعي، والابنة الخجولة التي تعلقت به إلى أبعد الحدود وأخيرًا، والمفاجأة العظيمة هى علاقة الغريب بالأب أيضًا.



كانت الأسرة الخاوية من المشاعر تنتظر شخص كهذا لكي تجري المياة الراكدة فى قنوات حياتهم، ولكن ماسوف يحدث عند رحيل الزائر هو العبث فقد قرر أفراد العائلة التوقف عن ممارسة المظاهر البرجوازية فتعود الخادمة الى بلدتها الريفية ويعتبرها أبناء بلدتها على أنها قديسة وتستطيع إتيان المعجزات وتنجرف الأم في علاقات جنسية متعددة ويخلع الأب ملابسه ويهرول في الغابات صائحًا في يأس ويتجرد من جميع المظاهر والآثار المادية العالقة بحياته وتسليم مصنعه إلى العمال.



إنها سينما غريبة ومرحة وغامضة، سينما عبثية مع اندفاعة من السريالية البدائية، لكنه مبهج، تجريبي بشكل رائع بطريقة لم تؤرخ، ومشهد "التحليق" الأخير له لمسة من العبقرية الحقيقية، النظرية هي حكاية من الأفكار، تمزج بين الثورات الجنسية والسياسية في ذلك الوقت، وكذلك الماركسية والكاثوليكية، بينما تعلن بشدة عن الجنس المثلي، وهو موضوع تميل التواريخ الشعبية في الستينيات إلى تجاهله. عند صدوره انتقد اليمين الديني والفاتيكان المحتوى الجنسي في الفيلم. واعتبر آخرون الفيلم "غامضا" و"خيالي". حصل الفيلم على جائزة خاصة في مهرجان البندقية السينمائي من المكتب الكاثوليكي الدولي للسينما، فقط لسحب الجائزة لاحقًا عندما احتج الفاتيكان.



يبدو الأمر كما لو أن بازوليني قد تخيل كيف يمكن أن تنفجر الطبقة الحاكمة اللطيفة والهادئة والراكدة في إيطاليا:

Terence Stamp هو "الزائر" الذي يؤدي antichrist لأسرة من الطبقة البرجوازية العليا في ميلانو الذي يتداخل جنسيًا مع كل فرد في العائلة: الابن، والابنة، والخادمة، والأم، وحتى الأب الثري المريض، ثم يغادر، تاركا خلفه فوضى إبداعية مدمرة مماثلة لتلك التي تخيلها جيمس جرهام بالارد في تدخل الابنة في حالة نشوة جامدة، وتصبح الخادمة قديسة، وتصبح الزوجة شرهة جنسيًا، ويصبح الابن فنانًا ومنظرًا ثقافيًا، ويعطي الأب المصنع للعمال، ويهيم على وجهه عاريًا في الأحراش.



الفيلم لا يسدي النصائح أو يلقي الخطابات الأخلاقية أو النقد الاجتماعي والسياسي إنما هو حالة استكشاف وإبحار في العلاقة بين الروح والجسد، حيث تتوهج الإضاءة بشكل تدريجي من اللقطات الأولى باهتة الألوان إلى منتصف الفيلم حيث ذروة الأحداث وذروة توهج الألوان.

رحل بازوليني في الثاني من نوفمبر، في الخريف ترك العالم من خلفه تحت عجلات سيارة قامت بدهسه، ربما يليق به الرحيل في آخر فصول العام، ولسوف كان يختار الرحيل في الخريف إذا كان يملك حق الاختيار.نحن بصدد الحديث عن فنان شامل، ليس في السينما فقط وإنما من حيث الشعر والرواية الذي أبدع وتتفنن في التعبير عن الحياة التي يعتبرها السينما الكبيرة.ونستعرض لذكرى رحيل المخرج بيير باولو بازوليني واحد من أشهر أفلامه Theorem "النظرية" الفيلم الذي يستعيد تألقه ووهجه على مر الزمن، الفيلم من انتاج 1968 بطولة تيرينس ستامب ولورا بيتي وسيلفانا مانجانو وماسيمو جيروتي وآن ويزيمسكي، وهو فيلم بازوليني السادس والأكثر سريالية وعبثية على الإطلاق.يدور الفيلم حول دخول واندماج شخص غريب، قام بدوره تيرنس ستامب وسط عائلة أرستقراطية تملك الأراضي والمصانع ويحيى أعضاؤها حياة خاوية من المعنى، يصل ساعي بريد غريب الأطوار يرفرف بذراعيه، يحمل خبر وصول الغريب، ومنذ أن وطأت أقدام الغريب قصر العائلة وهو يدخل في علاقات جنسية مع أفرادها، فهو أنقذ الخادمة المتدينة من محاولة انتحارها بخنق أنفاسها بخرطوم الغاز، ومن ثم مارس الجنس معها وسط بكائها الذي لا تتعرف على أسبابه ماذا كان بكاء اللذة التي حرمت منها أم شعورها بالذنب!