«شعير»: خطة قطاع الأعمال لسداد المديونيات تسير برؤية جيدة

كشف الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب السابق للشئون التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري، أن الحكومة نجحت في تخفيض حجم المديونية التاريخية لشركات قطاع الأعمال العام.وأضاف أن الدولة كانت لديها رغبة حقيقية في التخلص من الديون بناء على توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على إنهاء ملف التشابكات المالية، موضحًا أن محاور سداد المديونيات لشركات قطاع الأعمال تمثلت في الاستفادة من الأصول غير المستغلة والأراضي المملوكة للشركات.