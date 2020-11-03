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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«البيئة»: إطلاق النموذج الأول للإدارة البيئية للأنشطة البحرية من شرم الشيخ

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:58 م
جريدة الدستور
أريج الجيار
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عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا موسعا لمناقشة تفعيل خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء وذلك بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ والمهندس أحمد الوصيف رئيس غرف الغوص والدكتورة سامية سامى ممثلة وزارة السياحة والآثار وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

وقد تناول الاجتماع سبل تفعيل خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء من أجل دعم السياحة البيئية وتحويل البيئة الى فرصة للاستثمار السياحى مع الحفاظ على ثرواتها الطبيعية لنا وللأجيال القادمة وذلك من خلال تنمية روافد السياحة البيئية مع ضبط الأنشطة السياحية وتطوير نظم إدارة المحميات الطبيعية بالمحافظة.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية التنسيق بين قطاعى البيئة والسياحة لوضع معايير واشتراطات بيئية للأنشطة السياحية باعتبارها أهم المحاور تأثيرا على البيئة البحرية والشعاب المرجانية، مع توفير الدعم الفنى للمستثمرين للتأكيد على أن التوافق البيئى فرصة لتحقيق مزيد من المكاسب لجميع الأطراف على المستويين الاقتصادى والبيئى، وهو ما يلزمنا بالبدء فى تطبيق قرار 202 والذى يمكننا من جمع بيانات كاملة عن الأنشطة الخاصة بالمراكب واللنشات السياحية فى المحميات الطبيعية، وقد تم وضع قاعدة بيانات من قبل قطاع الغوص، حيث أكدت على تأجيل تحصيل أى رسوم حتى يتم الانتهاء من تجميع البيانات من قبل قطاع الغوص، ومما يسهم فى الحفاظ على سلامة الأنظمة البيئية ومنع الممارسة العشوائية للأنشطة والذى يضمن سلامة الزوار بالمحمية.

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