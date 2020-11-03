أين وصلت مصر في محطات تحلية مياه البحر؟

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تتبنى القيادة السياسية استراتيجية قومية طموحة لمعالجة وتحلية مياه البحر، عبر إنشاء شبكة متكاملة من محطات التحلية في المحافظات الساحلية المطلة على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، ومن المقرر أن تدخل 19 محطة تحلية جديدة الخدمة في غضون 18 شهرًا لتضاف إلى المحطات القائمة بالفعل والتي يصل عددها إلى 65 محطة مقامة فى 6 محافظات.ويتم حاليًا تنفيذ 19 محطة جديدة بتكلفة تقدر بـ11 مليار جنيه وتقدر طاقتها الإنتاجية بـ550 ألف م3يوم، ومن المقرر الانتهاء منها خلال 18 شهرا.ومن خلال أداة "Story Map" نرصد المحطات التي تم تنفيذها والتي لا يزال العمل فيها مستمرًا.