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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

براءة مدير بـ«الأرصاد الجوية» من ارتكاب مخالفات قانونية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:14 م
محكمة
محكمة
عماد سليمان
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قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها فى القضية رقم 170 لسنة 61 قضائية عليا، ببراءة مدير عام الشئون القانونية و4 محامين، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وذلك بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية، ومجازاة أحد المحامين لعدم أدائه العمل المنوط به بدقة.

حكم البراءة شمل سيد إبراهيم طلبة ومصطفى محمد أحمد ومحمد إبراهيم على وخلف عبدالرازق قنديل، المحامين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ومدير عام الشئون القانونية عادل عبدالعظيم، وخصم أجر يومين من راتب المحامى محمد فؤاد عبدالمعطى.

وأكدت المحكمة خلال أسباب حكمها أن المحالين الصادر بحقهم حكم البراءة لم يرتكبوا مخالفة بشأن قيامهم بتحرير مذكرات بالرأى على بعض الأحكام ومذكرات بالرأي بجدوى الطعن من عدمه على بعض الأحكام الصادرة ضد الهيئة جهة عملهم، ولم يتقاعسوا عن تحرير مذكرات دفاع فى دعاوى أخرى.

كما لم يرتكبوا مخالفة بشأن التوقيع على مذكرات الرأى على الأحكام الصادرة فى بعض الدعاوى ولم يتقاعسوا عن إخطار إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل بالمخالفات.

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