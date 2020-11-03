إيران تسجل ما يقرب من 9 آلاف حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 آلاف و932 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما لاري -في بيانها اليومي- إنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 637 ألفا و712 إصابة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.كما سجلت السلطات الصحية الإيرانية 422 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 36 ألفا و160 شخصا.وأشارت لاري إلى أنه تم نقل 3 آلاف و294 شخصا إلى المستشفيات في جميع انحاء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ويعاني 5 آلاف و378 مريضا من حالات صحية حرجة.وقالت المتحدثة إنه تم إجراء 5 ملايين و36 ألفا و633 اختبارا للكشف عن الإصابة بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشي المرض، مضيفة أن أكثر من 495 ألف شخص قد تعافوا أيضًا من المرض.جدير بالذكر أن إيران تعتبر من أكثر دول الشرق الأوسط تضررا جراء تفشي الوباء.