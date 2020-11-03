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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

السيطرة على حريق في محول كهرباء أسفل دائري الخصوص (صور)

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:51 م
حريق في محول كهرباء
حريق في محول كهرباء
حسام عسل - آية سالم
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اندلع حريق بأحد محولات الكهرباء بجوار الطريق الدائري بمدينة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية، وعلى الفور تم فصل التيار الكهربائي على المنطقة وإبلاغ قوات الإطفاء والتي انتقلت على الفور إلى مكان الحريق.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر في الأرواح، أو إصابات كما تم التواصل مع شركة كهرباء الخانكة لإصلاح الضرر الناتج على الحريق.

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