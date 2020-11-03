وكيل الأزهر يلتقي محافظ الدقهلية

افتتح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، معهد فتيات بهوت الإعدادي الثانوي بنبروه بمحافظة الدقهلية بحضور الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ولفيف من قيادات الأزهر والمحافظة.وقال الدكتور الضويني إن إستراتيجية الأزهر التعليمية متوارثة جيلًا بعد جيل، مبينًا أن معظم المدارس التعليمية في الأمة الإسلامية تلاشت إلا المدرسة الأزهرية لما لها من سمت ثابت لا يتغير، مضيفًا أن استمرار الأزهر لأكثر من ألف عام يرجع إلى منهجه الوسطي المعتدل والمستنير، وبعده عن الغلو والتطرف، فاحتل مكانة كبيرة في قلوب المصريين والمسلمين في كل أنحاء العالم.من جانبه، رحب الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بالوفد الأزهر، موضحًا أن الأزهر حافظ على هوية مصر منذ إنشائه إلى وقتنا الحالي، وتبنى فكرًا مستنيرًا طوال تاريخه وهو سر بقائه، ولولا وسطيته وفتاويه المعتدلة لضاعت أجيال من شباب وفتيات الأمة الإسلامية وراحوا ضحية الفكر المنحرف لجماعات التطرف.وحرص الدكتور الضويني على إهداء درع الأزهر لمحافظ الدقهلية، لجهوده في تقديم الدعم في إتمام بناء المعهد، كما أهدى المحافظ وكيل الأزهر درع المحافظة لجهود الأزهر الكبيرة في محافظة الدقهلية.ويتكون معهد بهوت من 12 فصلًا دراسيًا وحجرتين للمعمل وحجرة للحاسب الآلي بها 15 جهاز كمبيوتر، ويقع المعهد على مساحة 1400 متر ويخدم 12 قرية.ويحرص الأزهر الشريف على مواكبة التطورات في مجال التعليم والأبنية التعليمية، مع توفير ‏سبل الراحة للطلاب من خلال مناهج تواكب متطلبات العصر ومعاهد متطورة وجديدة، تأكيدًا ‏على أن التعليم يعد أول مراحل النهوض والتقدم والارتقاء بمصرنا الغالية.‏يأتي ذلك في إطار متابعة واهتمام فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لملف ‏التعليم الأزهري، والتأكيد على ضرورة تلقي العلم الجيد وفتح آفاق الاكتشاف والتطوير باعتباره ‏جزء لا يتجزأ من حقوق الطلاب، والتي تتوافق مع خطة الأزهر وخطة إصلاح التعليم التي ‏وضعها الأزهر ووضع رؤية التحسين والتطوير.‏