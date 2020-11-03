التضخم في تركيا يرتفع إلى 89ر11% في أكتوبر على أساس سنوي

أظهرت بيانات رسمية نشرها معهد الإحصاء التركي (تركستات) اليوم الثلاثاء ارتفاع التضخم في تركيا في أكتوبر إلى 89ر11% على أساس سنوي.وكان التضخم السنوي سجل 75ر11% في سبتمبر الماضي.وأفاد المعهد، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، بأن الزيادة الأكبر كانت من نصيب السلع والخدمات المتنوعة، بنسبة ارتفاع بلغت 4ر27%.وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 13ر2% في أكتوبر.وعدل البنك المركزي التركي نهاية أكتوبر الماضي توقعاته لمعدل التضخم بنهاية هذا العام بأكثر من ثلاث نقاط مئوية، بعدما فشلت القرارات المفاجئة بشأن تثبيت أسعار الفائدة في دعم الليرة التي تراجع سعر صرفها وسط إجراءات سياسية ونزاعات دولية.وتوقع المركزي أن ينهي معدل أسعار المستهلكين العام على ارتفاع بـ 1ر12%، مقابل توقعات سابقة بـ9ر8%.