رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الموافق 17 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس فريق التفاوض الأفغاني يتحدى طالبان بوقف فوري لإطلاق النار

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:43 م
طالبان
طالبان
أ ش أ
طباعة
أكد كبير مفاوضي حكومة أفغانستان محمد معصوم ستانيكزاي، اليوم الثلاثاء، ضرورة موافقة طالبان على "وقف فوري لإطلاق النار" إذا كانوا ملتزمون فعلًا بعملية السلام الأفغانية، في تحدٍ للحركة لإنهاء "القتل الوحشي".

وجاءت تصريحاته - حسب ما نقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم - في معرض تعقيبه على هجوم استهدف جامعة كابول.

وقال ستانيكزاي في تغريدة على تويتر: "إذا كانت طالبان ملتزمة بإنهاء القتل الوحشي للشعب، فعليها الموافقة على وقف فوري لإطلاق النار وقطع أيدي العدو عن الشعب الأفغاني".

وأضاف:"لا يمكن لأحد أن يبرئ نفسه من جريمة قتل وإرهاب كهذه. هذا اختبار أمام الله وشعب أفغانستان".

وأشارت وكالة "خاما برس" إلى أنه في الوقت الذي أعلن فيه تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 19 وإصابة 22 آخرين في جامعة كابول، يُحمِّل السياسيون الأفغان طالبان المسؤولية عن العنف المستمر في البلاد.

وتابع ستانيكزاي: "إن الهجوم الوحشي على شباب جامعة كابول هو عار أبدي على أولئك الذين وصموا الإنسانية. المصدر الرئيسي لهذه الهجمات واحد، لكن له فروع مختلفة".

وتعرضت جامعة كابول أمس لهجوم مسلح استمر ست ساعات على الأقل قبل أن تتمكن قوات الأمن الأفغانية من التصدي لهم.

ويشير المنتقدون إلى أن تصاعد العنف يتعارض مع عملية السلام الجارية بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان.

موضوعات متعلقة

حبس سائق ميكروباص دهس «سوزوكى» تقل أطفالًا بالبدرشين (صور)

نص رسالة مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل لقاء الرجاء

«الفيشاوي» يكشف لـ«الدستور» حقيقة خناقة الملهى الليلي مع زوجته

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

الصور

image description

ترميم طرق وجسور كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال مد خط غاز من حقل ظهر للمحافظة

image description

جامعة أسيوط توفر علاجا مجانيا لـ27 طالبا من المصابين بفيروس C

image description

«حياة كريمة» تستهدف 60 قرية في أسيوط.. و139 مليونًا لإنشاء 37 مدرسة

image description

غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية بدمياط

الأكثر قراءة

«الفيشاوي» يكشف لـ«الدستور» حقيقة خناقة الملهى الليلي مع زوجته

رياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

نص رسالة مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل لقاء الرجاء

وزير التعليم: تسليم التابلت ليس متعلقًا بدفع المصروفات الدراسية

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

عمال البناء هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 3-11-2020

4 إصابات جديدة بكورونا فى الدورى الإنجليزى الممتاز

دب ونمر يتوقعان الفائز بانتخابات أمريكا على طريقتهما

أيام زمان

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

«ظهر مع أم كلثوم في دويتو غنائي».. حكاية المطرب إبراهيم حمودة

«أحرار وراء القضبان».. حكاية الديوان الأول للشاعر فؤاد حداد

«مع وضد قانون الإصلاح الزراعي».. تناقضات في مذكرات الرئيس محمد نجيب

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت
القس. رفعت فكرى
الإصلاح الإنجيلى
لواء. محسن الفحام
اليوم العالمى لضحايا الإرهاب
ماجد حبته
القضاء هو القضية
المزيد

الثقافة

«الاستعمار العثماني» كتاب يكشف علاقة الإرهاب بتركيا منذ تأسيسها

في ذكرى ميلاده.. ألبير قصيري: أكتب لأن لدي أشياء لأقولها ضد العالم

«كأنني حي» مجموعة قصصية جديدة لمحسن عبدالعزيز عن قصور الثقافة

«حرب الأفيون».. في عيون الإبداع الصيني