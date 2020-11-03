يعانون جوعا..المعارضة التركية تنتقد السياسات الاقتصادية لأردوغان

قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم ديفا، علي باباجان، السياسات الاقتصادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعدم شعور حكومته بمشاكل المواطنين الذين يعانون من الجوع.وقال "باباجان"، في حوار نقله موقع تي 24، إن أردوغان لا يستطيع رؤية الصورة الاقتصادية الحقيقية، لعدم اقترابه من المجتمع، وخوفه من ردود الأفعال ضده، مضيفا أنه ليس من السهل عليه السير وسط الناس دون موكبه مثلما نسير، فليتجول في شوارع ديار بكر على سبيل المثال، الأمر ليس سهلًا عليه، فإذا قرر النزول يذهب رجاله قبله لإخلاء الطريق حتى يتمكن من السير.واستنكر "باباجان" تصريحات رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشالي، حليف أردوغان، الذي قال فيها أن أحدًا لا ينام في تركيا من دون عشاء، نعم هناك من لا يستطيع أن يجلب الخبز إلى منزله، لقد سألت أحد أصحاب المخابز عن ماذا يفعلون بالمبيت والفاسد، فقالوا لا نرميه فله زبائنه.