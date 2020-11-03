«فرنسا الدولي»: منفذ هجمات فيينا من مقدونيا الشمالية

أفاد راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الثلاثاء، أن أحد منفذي هجمات فيينا من مقدونيا الشمالية.ولم يذكر الراديو مزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.وكانت ضحية أخرى من ضحايا الهجوم الذي وقع في فيينا، أمس الاثنين، توفيت ليصل إجمالي عدد القتلى أربعة مدنيين وأحد المهاجمين.يذكر أن مسلحين هاجموا 6 مواقع في وسط فيينا، خارج المعبد اليهودي الرئيسي، مما أسفر عن مقتل وإصابة 16 شخصا على الأقل، بينما قتلت الشرطة أحد المسلحين، ولا يزال مهاجما واحدا على الأقل طليقا بعد الهجوم.