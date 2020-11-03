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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير الري: مصر حريصة على الوصول لحل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:47 م
محمد عبدالعاطي
محمد عبدالعاطي
وائل القمحاوى
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استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، ممثلي بنك الإعمار الأوروبي، في حضور القيادات التنفيذية بالوزارة لبحث سُبل التعاون في مجالات المياه.

واستعرض «عبدالعاطي» حجم التحديات المائية التي تواجهها مصر واستراتيجية الدولة للتعامل معها والمشروعات التي تنفذها الوزارة في ذات الشأن مثل «المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع»، الذي يستهدف تأهيل حوالي 7000 كيلو متر طولي من الترع المتعبة في المرحلة الأولى خلال عامين، وكذلك مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي مثل مشروع مصرف المحسمة ومصرف بحر البقر لإعادة استخدام المياه لسد الفجوة المائية وتقليل التلوث.

وأشار إلى مشروعات مجابهة التغيرات المناخية وحماية المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط من الغرق بسبب ارتفاع منسوب البحر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ مشروعات لحماية تلك المدن.

وجرى التطرق لمناقشة موقف المفاوضات الحاوية بين مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص آلية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، حيث استعرض وزير الري الموقف الحالي المتعثر وحرص الجانب المصري للوصول لحل عادل ومتوازن ومستدام يُحقق المصلحة المشتركة للدول الثلاث، وتم التأكيد على توافر الرغبة للوصول لاتفاق يدعم المشروعات التنموية في الدول الثلاث.

ووجه «عبدالعاطي» الدعوة لبنك الإعمار الأوروبي للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه 2021 وخصوصًا أنه يتناول للمرة الأولى قضية الزيادة السكانية وتأثيرها على الموارد المائية.

وفي إطار دعم المزارعين للتوسع في التحول لتطبيق طرق الري الحديثة، تمت مناقشة عمل شراكات مع البنوك الوطنية لتمويل مشروعات التوسع في الري الحديث، وذلك ضمن برامج بنك الإعمار لتمويل المشروعات الخضراء والمستدامة.

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