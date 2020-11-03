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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول: ألمانيا كانت معرضة لأكثر من 400 ألف إصابة كورونا يومية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:54 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال مسئول كبير بقطاع الصحة اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا كانت ستتعرض لأكثر من 400 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا بحلول رأس السنة إذا استمر مسار العدوى على ما هو عليه.

وقال لارس شاده نائب رئيس معهد روبرت كوخ، وهي الجهة الرئيسية لمكافحة الفيروس في ألمانيا، إن "الإجراءات (الجديدة) يمكن أن تكبح انتشار الفيروس". وأدلى لارس بهذه التصريحات بعد يوم من فرض عزل عام جزئي بالبلاد.

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