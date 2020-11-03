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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حى المرج يزيل تعديات على أراض زراعية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:19 م
حملة إزالة حي المرج
حملة إزالة حي المرج
مصطفى عبدالله
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نفذ حي المرج بمحافظة القاهرة، إزالة تعديات على أراض زراعية عبارة عن أسوار مخالفة بأرض الشعراوي، بمعرفة إدارة الإزالات والمباني بالحي، كما تم رفع سيارة متروكة بشارع مؤسسة الزكاة بمعرفة إدارة الإشغالات.

وأوضح حي المرج في بيان له، أنه تم عمل صيانة أعمدة الإنارة في شارع ترعة اسكندر في منطقة كفر الباشا، مع المرور علي مدرسة حافظ إبراهيم وصيانة أعمدة الإنارة الموجودة أمام المدرسة بمعرفة إدارة الإنارة.

وأزال الحي عوائق حديدية بشارع الأندلس ورفع اشغالات من المرج الجديدة، وتم رفع القمامة والمخلفات من شارع البترول أمام مصنع العلف بالمرج الغربي، وشارع عين شمس أمام مدرسة المتفوقين ومزلقان العشرين، وأسفل كوبري المصوراتي وشارع مؤسسة الزكاة، ونزلة كوبرى التوفيقية.

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