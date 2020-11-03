بروفات مكثفة لمسرحية «ديجافو» قبل عرضها بأيام (صور)
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:36 م
أمير محمد خالدطباعة
يكثف فريق عمل العرض المسرحي "ديجافو" بروفات العمل، بقيادة المخرج أحمد فؤاد، على خشبة مسرح الهناجر للفنون، والذي ينتجه قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة خالد جلال.
ومن المقرر عرض العمل من الأحد للخميس الساعة 8، والثلاثاء والأربعاء الساعة 7، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حرصا على صحة وسلامة المواطنين، ويبدأ العرض بداية من الخميس المقبل.
العرض مستوحى من نص سويسرى للكاتب أوليفيه شاشياري "إثبات العكس"، وترجمته منحة البطراوي، وكان النص ضمن مجموعة مسرحيات للمركز الثقافى السويسرى ليتعرف الجمهور المصرى على الثقافة السويسرية.
العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون، برئاسة الفنان محمد دسوقى، والبطولة لـ: "تامر نبيل، أحمد السلكاوي، محمـد يوسف، بسمة ماهر، رحمة أحمد"، ديكور أحمد اأمين، أزياء مروة عودة، موسيقى محمد عبدالله، إضاءة أحمد الدبيكي، دعاية محمد إبراهيم، مساعدو الإخراج: أحمد رضا، مها سامى، محمد عبدالمحسن، تأليف أوليفيه شاشياري، عن النص المسرحى "إثبات العكس"، إعداد وإخراج أحمد فؤاد.
ومن المقرر عرض العمل من الأحد للخميس الساعة 8، والثلاثاء والأربعاء الساعة 7، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حرصا على صحة وسلامة المواطنين، ويبدأ العرض بداية من الخميس المقبل.
العرض مستوحى من نص سويسرى للكاتب أوليفيه شاشياري "إثبات العكس"، وترجمته منحة البطراوي، وكان النص ضمن مجموعة مسرحيات للمركز الثقافى السويسرى ليتعرف الجمهور المصرى على الثقافة السويسرية.
العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون، برئاسة الفنان محمد دسوقى، والبطولة لـ: "تامر نبيل، أحمد السلكاوي، محمـد يوسف، بسمة ماهر، رحمة أحمد"، ديكور أحمد اأمين، أزياء مروة عودة، موسيقى محمد عبدالله، إضاءة أحمد الدبيكي، دعاية محمد إبراهيم، مساعدو الإخراج: أحمد رضا، مها سامى، محمد عبدالمحسن، تأليف أوليفيه شاشياري، عن النص المسرحى "إثبات العكس"، إعداد وإخراج أحمد فؤاد.
بروفات مكثفة لمسرحية «ديجافو» قبل عرضها بأيام (صور)
بروفات مكثفة لمسرحية «ديجافو» قبل عرضها بأيام (صور)
بروفات مكثفة لمسرحية «ديجافو» قبل عرضها بأيام (صور)
بروفات مكثفة لمسرحية «ديجافو» قبل عرضها بأيام (صور)
بروفات مكثفة لمسرحية «ديجافو» قبل عرضها بأيام (صور)
بروفات مكثفة لمسرحية «ديجافو» قبل عرضها بأيام (صور)