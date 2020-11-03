بروفات مكثفة لمسرحية «ديجافو» قبل عرضها بأيام (صور)

يكثف فريق عمل العرض المسرحي "ديجافو" بروفات العمل، بقيادة المخرج أحمد فؤاد، على خشبة مسرح الهناجر للفنون، والذي ينتجه قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة خالد جلال.ومن المقرر عرض العمل من الأحد للخميس الساعة 8، والثلاثاء والأربعاء الساعة 7، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حرصا على صحة وسلامة المواطنين، ويبدأ العرض بداية من الخميس المقبل.العرض مستوحى من نص سويسرى للكاتب أوليفيه شاشياري "إثبات العكس"، وترجمته منحة البطراوي، وكان النص ضمن مجموعة مسرحيات للمركز الثقافى السويسرى ليتعرف الجمهور المصرى على الثقافة السويسرية.العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون، برئاسة الفنان محمد دسوقى، والبطولة لـ: "تامر نبيل، أحمد السلكاوي، محمـد يوسف، بسمة ماهر، رحمة أحمد"، ديكور أحمد اأمين، أزياء مروة عودة، موسيقى محمد عبدالله، إضاءة أحمد الدبيكي، دعاية محمد إبراهيم، مساعدو الإخراج: أحمد رضا، مها سامى، محمد عبدالمحسن، تأليف أوليفيه شاشياري، عن النص المسرحى "إثبات العكس"، إعداد وإخراج أحمد فؤاد.