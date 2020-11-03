تدابير جديدة لمكافحة كورونا بعد زيادة الإصابات في المجر

من المقرر أن يعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان تدابير جديدة لمكافحة فيروس كورونا كان استبعدها تمامًا حتى الأسبوع الماضي، وذلك عقب تسجيل أعداد قياسية من حالات الإصابة والوفاة بسبب الفيروس.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه من المقرر أن يعلن أوربان عن الإجراءات الجديدة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بعد اجتماع لمجلس الوزراء.وصرحت وزيرة شئون الأسرة، كاتالين نوفاك، لوكالة الأنباء المجرية أمس الإثنين بأن أي إجراء اتخذته الحكومة خلال الموجة الأولى من الفيروس قد يتم تطبيقه.ودخل الاقتصاد المجري في إغلاق جزئي خلال الربيع بهدف احتواء الوباء.وجاءت تعليقات نوفاك ومسئولين آخرين بعيدة بشكل كبير عن رئيس الوزراء، الذي قال يوم الجمعة الماضي إنه يعارض التخلي عن أحد أنظمة مكافحة الفيروس الأقل تقييدًا في أوروبا، وبدلًا من ذلك أراد التركيز على تطبيق أفضل للقواعد الموجودة الخاصة بارتداء الكمامة.وسجلت المجر 3989 حالة إصابة جديدة بـ«كوفيد- 19» و84 حالة وفاة مرتبطة بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا أمس الإثنين، وواصلت البلاد تسجيل ثالث أعلى معدل وفيات للفرد في الاتحاد الأوروبي.