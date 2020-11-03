استمرار العمل في ميناء الإسكندرية رغم الأمطار

أكد رضا الغندور، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، استمرار الحركة الطبيعية للعمل بميناءي الإسكندرية والدخيلة ولا تأثير لسقوط الأمطار، ويتم عملية الشحن والتفريغ بصورة طبيعية ولم تتأثر بسقوط الأمطار، مشيرًا إلى أن المسئولين بالميناء يشددون الإجراءات الاحترازية لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وذلك لسلامة العاملين.كما انتظم العمل داخل بوغازي الإسكندرية والدخيلة رغم الأمطار، حيث تواصلت عمليات مغادرة ووصول السفن والبواخر وتداول الحاويات والشاحنات، وشحن وتفريغ البضائع بالميناء، بصورة طبيعية.كانت محافظة الإسكندرية شهدت صباح اليوم سقوط أمطار متوسطة على أنحاء المحافظة صاحبها انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وغياب سطوح الشمس، كما رفعت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية درجة الاستعداد بالأحياء والصرف الصحي، للتعامل مع هطول الأمطار.وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اتخاذ الاحتياطات حتى لا تتكرر واقعة غرق الإسكندرية التي حدثت منذ 5 أعوام، مضيفًا أن توقعات الأرصاد الجوية تشير إلى أن نوات الشتاء هذا العام ستكون أشد من العام الماضي، منوهًا إلى أن السعة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي تقدر بمليون و800 ألف متر مكعب فقط.كما قامت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، رئيس الشركة، وبالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، بالعمل على وضع خطة لمعالجة كل البؤر الساخنة التى تتجمع بها مياه الأمطار، وتسبب إعاقة لحركة المارة والسيارات، بالإضافة إلى العمل على الانتهاء من بعض المشروعات الجديدة لمد شبكات الصرف الصحى والتى تمثل حلول عاجلة لمشكلة الصرف وتجمعات مياه الأمطار بتلك المناطق، ووضعت خطة متكاملة لتنفيذ مشروعات المعالجة العاجلة للبؤر الساخنة بتكلفة بلغت نحو 117 مليون جنيه.وتستعد شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، لاستقبال الأمطار برفع حالة الطوارئ، وشدد رئيس هيئة الصرف الصحى على المرور على تمركزات سيارات الشفط، وتوزيع سيارات الشفط فى الأماكن التى تمثل بؤر ساخنة لتجمعات مياه الأمطار فى جميع أحياء الإسكندرية، والتنسيق الكامل مع كل الجهات التنفيذية ومنها شركتى المياه والكهرباء، والعمل على تصريف مياه الأمطار وتحقيق السيولة المرورية.