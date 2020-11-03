رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الموافق 17 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار العمل في ميناء الإسكندرية رغم الأمطار

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:52 م
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
أكد رضا الغندور، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، استمرار الحركة الطبيعية للعمل بميناءي الإسكندرية والدخيلة ولا تأثير لسقوط الأمطار، ويتم عملية الشحن والتفريغ بصورة طبيعية ولم تتأثر بسقوط الأمطار، مشيرًا إلى أن المسئولين بالميناء يشددون الإجراءات الاحترازية لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وذلك لسلامة العاملين.

كما انتظم العمل داخل بوغازي الإسكندرية والدخيلة رغم الأمطار، حيث تواصلت عمليات مغادرة ووصول السفن والبواخر وتداول الحاويات والشاحنات، وشحن وتفريغ البضائع بالميناء، بصورة طبيعية.

كانت محافظة الإسكندرية شهدت صباح اليوم سقوط أمطار متوسطة على أنحاء المحافظة صاحبها انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وغياب سطوح الشمس، كما رفعت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية درجة الاستعداد بالأحياء والصرف الصحي، للتعامل مع هطول الأمطار.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اتخاذ الاحتياطات حتى لا تتكرر واقعة غرق الإسكندرية التي حدثت منذ 5 أعوام، مضيفًا أن توقعات الأرصاد الجوية تشير إلى أن نوات الشتاء هذا العام ستكون أشد من العام الماضي، منوهًا إلى أن السعة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي تقدر بمليون و800 ألف متر مكعب فقط.

كما قامت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، رئيس الشركة، وبالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، بالعمل على وضع خطة لمعالجة كل البؤر الساخنة التى تتجمع بها مياه الأمطار، وتسبب إعاقة لحركة المارة والسيارات، بالإضافة إلى العمل على الانتهاء من بعض المشروعات الجديدة لمد شبكات الصرف الصحى والتى تمثل حلول عاجلة لمشكلة الصرف وتجمعات مياه الأمطار بتلك المناطق، ووضعت خطة متكاملة لتنفيذ مشروعات المعالجة العاجلة للبؤر الساخنة بتكلفة بلغت نحو 117 مليون جنيه.

وتستعد شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، لاستقبال الأمطار برفع حالة الطوارئ، وشدد رئيس هيئة الصرف الصحى على المرور على تمركزات سيارات الشفط، وتوزيع سيارات الشفط فى الأماكن التى تمثل بؤر ساخنة لتجمعات مياه الأمطار فى جميع أحياء الإسكندرية، والتنسيق الكامل مع كل الجهات التنفيذية ومنها شركتى المياه والكهرباء، والعمل على تصريف مياه الأمطار وتحقيق السيولة المرورية.

موضوعات متعلقة

أول تعليق من درة عن كونها «ضرة» بعد زواجها

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3-11-2020

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

والد «طفل المرور» يعتذر للمصريين: تركته دون محام ليعلم أنّ لا أحد فوق القانون

الصور

image description

ترميم طرق وجسور كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال مد خط غاز من حقل ظهر للمحافظة

image description

جامعة أسيوط توفر علاجا مجانيا لـ27 طالبا من المصابين بفيروس C

image description

«حياة كريمة» تستهدف 60 قرية في أسيوط.. و139 مليونًا لإنشاء 37 مدرسة

image description

غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية بدمياط

الأكثر قراءة

«الفيشاوي» يكشف لـ«الدستور» حقيقة خناقة الملهى الليلي مع زوجته

رياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

نص رسالة مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل لقاء الرجاء

وزير التعليم: تسليم التابلت ليس متعلقًا بدفع المصروفات الدراسية

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

عمال البناء هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 3-11-2020

4 إصابات جديدة بكورونا فى الدورى الإنجليزى الممتاز

دب ونمر يتوقعان الفائز بانتخابات أمريكا على طريقتهما

أيام زمان

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

«ظهر مع أم كلثوم في دويتو غنائي».. حكاية المطرب إبراهيم حمودة

«أحرار وراء القضبان».. حكاية الديوان الأول للشاعر فؤاد حداد

«مع وضد قانون الإصلاح الزراعي».. تناقضات في مذكرات الرئيس محمد نجيب

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت
القس. رفعت فكرى
الإصلاح الإنجيلى
لواء. محسن الفحام
اليوم العالمى لضحايا الإرهاب
ماجد حبته
القضاء هو القضية
المزيد

الثقافة

«الاستعمار العثماني» كتاب يكشف علاقة الإرهاب بتركيا منذ تأسيسها

في ذكرى ميلاده.. ألبير قصيري: أكتب لأن لدي أشياء لأقولها ضد العالم

«كأنني حي» مجموعة قصصية جديدة لمحسن عبدالعزيز عن قصور الثقافة

«حرب الأفيون».. في عيون الإبداع الصيني