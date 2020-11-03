كنيسة السيدة العذراء بشبرا تُنظم يومًا لاجتماع فرح وعطاء

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه نظمت كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بقبة الهواء، رحلة ترفيهية لاجتماع رواد فرح وعطاء، وذلك بـ"جاردينيا" التابعة للقوات المسلحة.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، وعظة الأب يوسف أسعد، راعي الكنيسة، وتخلل اليوم أيضًا بعض المسابقات، والألعاب الترفيهية، وذلك بمشاركة مسئولي وأعضاء الاجتماع.