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حوادث

إحباط بيع 4 أطنان دقيق بلدى مدعم فى السوق السوداء بقنا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:21 م
دقيق
دقيق
قنا: إسلام البكري
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صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بأن إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين قنا تمكنت من ضبط 4 أطنان دقيق مدعم بأحدي الطواحين الأهلية بمنطقة سيدي عبدالرحيم القنائي.

وعاين الداودي كمال شلبي سكرتير عام المحافظة المضبوطات التي تمت مصادرتها التي كانت عبارة عن مجموعة أجولة من الدقيق التي تم طحنها ونخلها ووضعها في أجولة أخرى مدون عليها دقيق فاخر استخراج 72% بهدف إعادة بيعها على المواطنين بنفس الأسعار التي يباع بها الدقيق الفاخر كما شملت المضبوطات ميزان وأدوات حياكة الشكائر.

وأوضح وكيل مديرية التموين أحمد السيد أنه تم تجميع الكمية المضبوطة بعدد من المخابز، وتم تحرير محضران لنفس الشخص المخالف ولذات المخالفة برقم 11315 لسنة 2016 والآخر 4553 لسنة 2017، لافتًا إلى أن محافظ قنا أمر بصرف مكافأة مالية لفريق الضبط المكون مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية ورئيس الرقابة ببندر قنا.

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