«تضامن الإسكندرية» يشكل فرق إغاثة ويقدم مساعدات للحالات العاجلة

شهدت محافظة الإسكندرية، تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية والتي تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي من توفير حياة كريمة، ومساعدات لبعض الحالات بالإضافة لفريق الإغاثة بالمحافظة.واستعدت المديرية لمواجهة موسم فصل الشتاء وجاهزية فرق الإغاثة بالإدارات الاجتماعية وبالمديرية حال وقوع نكبة أو كارثة أو سيول، وأتمت مديرية التضامن الاجتماعي استعداداتها للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 64" لعام 2020 في إطار التعاون بين المحافظة والمديرية، حيث تم إنهاء كل أوجه التعامل مع الأزمات والكوارث والسيول التي تتعرض لها المحافظة خلال فصل الشتاء، والتخفيف من آثارها، وذلك بتوفير البطاطين، والملاءات، والمخدات، والسراير، والخيام وذلك بالتنسيق والتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري بالإسكندرية، ومؤسسة التكافل الاجتماعي بالإسكندرية.كما قدمت المديرية المساعدات لعدد من الحالات التي تداولت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تسليم الشاب عمرو جمعة، الذي تعرض لحادث قطار عام 2008 وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورته، وكرسي متحرك كهرباء في مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية، ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير فرصة عمل مناسبة لظروف إعاقة الشاب عمرو داخل المحافظة، وكذلك التواصل للعرض على اللجنة الطبية لتقييم حالته الصحية، تمهيدًا لتركيب الأطراف الصناعية وفقًا لما أقرته اللجنة الطبية.كما تم فحص حالة السيدة سهى عيد عبدالحميد عبدالله،" 40 عاما"، مطلقة وتعول طفلتين، بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة كفاحها وتحديها للظروف الصعبة التي تمر بها، بناءً على توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي، وتم التنسيق مع جمعية أهلية لتحمل نفقات الإيجار الشهري لشقتها لمدة عام، وتوقيع الكشف الطبي على السيدة، تمهيدًا لإصدار كارت الخدمات المتكاملة، صرف مساعدة لها لمدة عام لحين تقديم دعم نقدي من الوزارة.وانتهت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية من توزيع بطاقات الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة الدفعة الرابعة، ويجري الانتهاء من توزيع بطاقات الدفعة الخامسة بإجمالي عدد 21 ألفًا و482 بطاقة صرف علي مستوى المحافظة، كما تم توزيع دفعة سابقة بإجمالي 23 ألفًا و195 بطاقة في أوائل مارس من هذا العام، وذلك في إطار اهتمام الدولة وزارة التضامن الاجتماعي في توفير مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك من خلال اللجان المشكلة لتسليم بطاقات الصرف علي ضوء الاستحقاق من خلال الوحدات والإدارات الاجتماعية.