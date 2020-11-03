«رمزى»: قانون بوابة العمرة يحمى المعتمرين ويمثل إفادة لشركات السياحة

قالت أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن موافقة مجلس النواب على قانون بوابة العمرة المصرية خلال جلسته العامة الأحد الماضي، ستحل الكثير من المشكلات وينظم مسألة العمرة وضوابطها بين الشركات والمعتمرين.وأضافت أمل رمزى، في بيان، اليوم، أن إقرار لجنة السياحة بمجلس النواب للرسوم المقررة للشركات السياحية للعمرة يمنع أي محاولات لرفع الأسعار أو المغالاة على المعتمرين.وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القانون يأتي في صالح شركات السياحة، حيث يمثل ذلك الاعتراف بها وقصر تنظيم رحلات العمرة عليها وفي الوقت نفسه يحمي المعتمرين من السماسرة والمتاجرة.ولفتت أمل رمزي، إلى أن بوابة العمرة المصرية تأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمي وتوطين التعاملات الإلكترونية في نظم السداد والمدفوعات ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي لتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.وشددت رئيس لجنة السياحة بالوفد، على أنه دائما ما كانت توجد المشكلات كل عام تزامنًا مع موسم العمرة، كما أن الكثير من المواطنين يتعرضون للنصب من قبل بعض مكاتب العمرة غير المسجلة أو معترف بها رسميًا، لافتة إلى أن القانون سيمنع تلك المشكلات بشكل نهائي ويحمي المعتمرين.