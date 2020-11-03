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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فتح مراكز الاقتراع في عدد من ولايات الساحل الشرقي الأمريكية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:39 م
مراكز الاقتراع امريكا
مراكز الاقتراع امريكا
وكالات
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فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ليختار الناخبون في نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت وماين في الانتخابات الرئاسية بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، بالإضافة إلى التصويت في انتخابات خاصة بالولايات والسلطات المحلية.

وفتحت أبواب مراكز الاقتراع في هذه الولايات في الساعة السادسة صباحًا، بما في ذلك المدن الكبرى مثل نيويورك.

وينظر إلى ولاية بنسلفانيا، وهي ولاية شرقية رئيسية متأرجحة، على أنها ساحة معركة رئيسية في هذه الانتخابات، وتفتح أبواب مراكز الاقتراع بها في السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وسوف تواصل مراكز الاقتراع فتح أبوابها عبر المناطق الزمنية الست في البلاد، وسوف تغلق أول مراكز أبوابها في الساحل الشرقي أيضًا ابتداءً من الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء (00:00 بتوقيت جرينتش الأربعاء)، وتغلق آخر مراكز الاقتراع بعد ذلك بعدة ساعات في ألاسكا.

وصلت نسبة الإقبال على التصويت المبكر إلى نحو 75% من إجمالي إقبال الناخبين في انتخابات عام 2016، ولكن لا يزال من الممكن أن يدلي عشرات الملايين بأصواتهم في يوم الانتخابات نفسه.

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