رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الموافق 17 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير بيلاروسيا بالقاهرة: نبحث تعزيز التعاون مع مصر في مجال الأخشاب

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:41 م
سيرجى تيرتنتييف
سيرجى تيرتنتييف
أ ش أ
طباعة
قال سيرجى تيرتنتييف سفير بيلاروس بالقاهرة إن السفارة قدمت عرضًا عن إمكانيات التعاون في قطاع الأخشاب في بلاده، وممارسة الأعمال التجارية في بورصة السلع العالمية البيلاروسية، وذلك خلال ندوة نُظمت بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية.

وأضاف السفير البيلاروسي- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم- أن الجانب البيلاروسي عرض إمكانيات صناعة الاخشاب ومنتجاتها والمزايا التنافسية لتجارة الجملة عن بعد في بورصة السلع العالمية البيلاروسية، مشيرًا إلى أن بيلاروس تعد واحدة من أفضل عشر دول رائدة في أوروبا في مجال تنمية الغابات.

وأفاد بأن هناك إمكانية في استخدام الأخشاب البيلاروسية في صناعة الأثاث في مصر، بما في ذلك المشروع الوطني لمدينة دمياط للأثاث، موضحًا أنه تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات ودراسة العروض الفنية والتجارية للشركات البيلاروسية، وإمكانية تنظيم زيارة لوفد بيلاروسي؛ للمشاركة في المعرض الدولي لصناعة الأخشاب "كايو وود شو" بالقاهرة في مارس 2021.

يشار إلى أن الندوة شارك فيها السفير البيلاروسي والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية وممثلون عن مجتمع الأعمال والجهات المعنية بالتعاون في مجال الأخشاب وصناعة الأثاث.

موضوعات متعلقة

إضافة المواليد لبطاقة التموين 2020

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3-11-2020

اتحاد الكرة في بيان رسمي: فضل يقبل اعتذار كهربا

والد «طفل المرور» يعتذر للمصريين: تركته دون محام ليعلم أنّ لا أحد فوق القانون

الصور

image description

ترميم طرق وجسور كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال مد خط غاز من حقل ظهر للمحافظة

image description

جامعة أسيوط توفر علاجا مجانيا لـ27 طالبا من المصابين بفيروس C

image description

«حياة كريمة» تستهدف 60 قرية في أسيوط.. و139 مليونًا لإنشاء 37 مدرسة

image description

غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية بدمياط

الأكثر قراءة

«الفيشاوي» يكشف لـ«الدستور» حقيقة خناقة الملهى الليلي مع زوجته

رياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

نص رسالة مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل لقاء الرجاء

وزير التعليم: تسليم التابلت ليس متعلقًا بدفع المصروفات الدراسية

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

عمال البناء هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 3-11-2020

4 إصابات جديدة بكورونا فى الدورى الإنجليزى الممتاز

دب ونمر يتوقعان الفائز بانتخابات أمريكا على طريقتهما

أيام زمان

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

«ظهر مع أم كلثوم في دويتو غنائي».. حكاية المطرب إبراهيم حمودة

«أحرار وراء القضبان».. حكاية الديوان الأول للشاعر فؤاد حداد

«مع وضد قانون الإصلاح الزراعي».. تناقضات في مذكرات الرئيس محمد نجيب

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت
القس. رفعت فكرى
الإصلاح الإنجيلى
لواء. محسن الفحام
اليوم العالمى لضحايا الإرهاب
ماجد حبته
القضاء هو القضية
المزيد

الثقافة

«الاستعمار العثماني» كتاب يكشف علاقة الإرهاب بتركيا منذ تأسيسها

في ذكرى ميلاده.. ألبير قصيري: أكتب لأن لدي أشياء لأقولها ضد العالم

«كأنني حي» مجموعة قصصية جديدة لمحسن عبدالعزيز عن قصور الثقافة

«حرب الأفيون».. في عيون الإبداع الصيني