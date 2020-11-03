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الكرازة

مطران المنيا الشرفي يهنئ الأنبا باسيليوس لنقله إلى إيبارشيته

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:30 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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هنأ الأنبا بطرس فهيم، المطران الشرفي لإيبارشية الأقباط الكاثوليك بالمنيا، الأنبا باسيليوس فوزي، لاختياره مطرانًا للإيبارشية، بعد قبول استقالته.

وقال الأنبا بطرس فهيم، في تدوينه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أجمل التهاني القلبية لنيافة الأنبا باسيليوس فوزي باختياره لرعاية ايبارشية المنيا رسالة مباركة وخدمة مثمرة بقوة الروح القدس وشفاعة أمنا مريم العذراء".

وقال الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان اعتمد اليوم الثلاثاء، أوراق انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، للأنبا باسيليوس فوزي، مطرانًا لإيبارشية المنيا، المعروفة كنسيًا بإيبارشية هرموبوليس، خلفًا للأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للإيبارشية.

ونص البيان الذي حمل توقيع الأنبا إبراهيم إسحق، إنه من المقرر ان يتم تجليس الأنبا باسيليوس فوزي على الإيبارشية، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 13 من نوفمبر الجاري، بكاتدرائية يسوع الملك، وهي الكاتدرائية التي كان يخدم بها الأنبا باسيليوس قبيل سيامته أسقفًا.

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