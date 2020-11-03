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سياسي

تقرير يكشف عن تحرك فرنسى جديد ضد الجزيرة وقنوات الإخوان (فيديو)

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:19 م
الجزيرة
الجزيرة
محمد الشريف
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طالبت النائبة الفرنسية ناتالي جوليه بحظر قناة الجزيرة والقنوات التركية، لما يبدر منها من إساءات مستمرة لفرنسا والشعب الفرنسي، وهو بمثابة اعتراف دولي بكذب هذه الأبواق الإعلامية وأكاذيبها بحق الدول، كما ذكرت أنه لابد من إجراء لحظر جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضافت في فيديو مترجم أعدته مؤسسة ماعت جروب، منذ عدة أيام: نشهد انتشار اعتداءات عنيفة غير مقبولة على رئيس الجمهورية وضد فرنسا عبر وسائل إعلام الدول العربية ووسائل الإعلام التركية حيث تعتبر هذه الأعمال بمثابة محفزات للكراهية يمكن أن تؤدي إلى العنف الجسدي.

وأضاف التقرير أن النائبة الفرنسية ذكرت أننا شهدنا أيضا برج إيفل ملطخا بالدماء، خطابات كراهية خطاب شديدة المعاداة للسامية، وخطابات تحرض على العنف من قناة الجزيرة القطرية، وقناة تي آر تي التركية.

وتابع التقرير: "نعلم أن قطر وتركيا يدعمان جماعة الإخوان المسلمين وطالبت في أكثر من مناسبة بحظر هذه الجماعة في فرنسا فزعيمها يوسف القرضاوي المحظور من الإقامة في العديد من الدول الأوروبية يكرر دعواته إلى الكراهية والعنف"

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