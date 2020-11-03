تداول 19 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي حركة السفن بلغ 19 سفينة.وذكرت الهيئة في بيان، اليوم، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات، وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتي حاويات وبضائع عامة.وأوضحت أنه يجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.