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مصر

صرف معاشات الشريحة الثانية لـ2.4 مليون شخص

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:38 م
صرف معاشات
صرف معاشات
ولاء جمال
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بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات نوفمبر للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف وذلك حتى غد الأربعاء، على أن تصرف معاشات الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف اعتبارًا من يومي الخميس الموافق 5 نوفمبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات.

وكانت قد بدأت هيئة التأمين صرف المعاشات للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الأحد والإثنين الموافقين الأول والثاني من الشهر.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أنه استمرارًا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدي فيروس كورونا، تم تقسيم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد، والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى 3 شرائح أسوة بما تم بالأشهر السابقة.

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