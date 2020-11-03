السيطرة على حريق بكابينة كهرباء بجوار الطريق الدائري بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق اندلع بكابينة كهرباء بجوار الطريق الدائري بالرشاح.تلقى اللواء نادر سعيد، رئيس مدينة الخصوص، إخطارا بالحريق وعلى الفور جرى إخطار شركة كهرباء الخانكة لفصل التيار الكهربائي، وتم إخطار الحماية المدنية وجرى الدفع بسيارتي إطفاء.وتمت السيطرة على الحريق دون أي خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.