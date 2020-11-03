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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

كرم جبر: توقيع بروتوكول لتدريب الإعلاميين المعنيين بالملف الطبي

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:45 م
كرم جبر
كرم جبر
محمد جعفر
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كشف الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن تحضير المجلس لتوقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي، بهدف تدريب الإعلاميين المعنيين بالملف الطبي.

وقال جبر إن الإعلام الطبي بحاجة إلى مزيد من الضوابط والتنظيم لضبطه حتى نفيد المواطن ولا نتركه فرصة للتضليل وظهور غير المتخصصين.

وأضاف: "نعقد اجتماعات أخرى تنسيقية مع النقابات الطبية والمعنيين للخروج بتوصيات وقرارات ملزمة لوسائل الإعلام في هذا الشأن".

وبدأ منذ قليل، اجتماع المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس، مع ممثلي نقابة أطباء الأسنان برئاسة الدكتور إيهاب هيكل، للاتفاق على المعايير والأكواد الخاصة بتنظيم عملهم مع الإعلام وبحث سبل التعاون في مجال التعامل مع الأخبار الخاصة بهم.

حضر الاجتماع الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس، والكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى للإعلام، والمستشار أحمد عبدالعزيز، الأمين العام للمجلس.

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