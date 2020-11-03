ضبط 30 شيكارة كيماويات و139 كرتونة منظفات فاسدة بالإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية التحفظ على 30 شيكارة كيماويات و139 كرتونة منظفات و80 بالتة شحم مجهول المصدر، داخل 3 مخازن دون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المديرين المسئولين على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملات على 3 مخازن ومحال تجارية دون ترخيص، تعرض سلعا مجهولة المصدر، لتشديد الرقابة على المحلات والأسواق لضمان عدم وجود غش تجاري، وحفاظا على الاقتصاد الوطنى من أي إغراق بسلع مجهولة المصدر، وحفاظا على الملكية الفكرية.وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن كيماويات دون ترخيص وبحيازته سلع مجهولة المصدر بمنطقة أبيس دائرة قسم شرطة محرم بك، وبتفتيشه عثر على "سلفونيك حمضي" عدد ٣ دمجانة زنة الواحدة ٥٠ كجم، وصودا كاوية ١٨ شيكارة زنة الشيكارة ٢٥ كجم، وتكسابون جيل برميل مفتوح عدد ٢ برميل، إجمالى٢٣٠ كجم.ويتان برميل مفتوح عدد ٣ براميل إجمالي ٢٣٠ كجم، وزيت خروع محبش عدد ١ برميل مفتوح، وشمع متخن سيتايل، عدد ٥ شكائر زنة الشيكارة ٢٥ كجم، بودرة رمل عدد ٥ شكائر زنة الشيكارة ٢٥ كجم، وملح مغنيسيوم عدد ٢ شيكارة زنة الشيكارة ٢٥ كجم، وكحول ايثانول عدد برميل واحد مفتوح، وعدد ٦٠ عبوة كحول ايثيلي٧٠٪ سعة العبوة واحد لتر.كما تم ضبط مخزن لحيازته سلعا مجهولة المصدر، وتم تحريز ٤ كراتين ماكينة أمواس داخل الكرتونة، ٦ علب، داخل العلبة ٩٦ ماكينة، وعدد ٩ كراتين منظف ديتول باور داخل الكرتونة ١٢ عبوة سعة ٥٠٠ مل، وعدد ٤ داستات فرشاة أسنان داخل الدستة ١٢ فرشاة، وكرتونة بداخلها عدد ١٢ باكيت ماكينة حلاقة ماركة جيليت بلو تري.وضبطت الحملة محل عرض وحيازة سلع مجهولة ومقلدة للعلامات التجارية المسجلة، وتم تحريز ٨٥ بالتة شحم متعدد الأغراض زنة ٤٠٠ جرام، و٨٠ كرتونة شحم صوديوم ماركة العالمية، وتم سحب الاستيكر الموجود بالمخزن لإرساله كعينة للعلامات التجارية، وضبط محل لحيازته سلعا مجهولة المصدر، وتم تحريز ٤٠ كرتونة زيت ماركة كوما، عبوة الكرتونة ١٢ زجاجة، مقلدة العلامة التجارية لإحدى الماركات المسجلة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.