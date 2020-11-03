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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تعرف على اختصاصات مجلس الشيوخ في مشروع اللائحة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:41 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أقرت لجنة إعداد مشروع لائحة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق خلال اجتماعها اليوم المادة الثانية متضمنة ١٥ اختصاصا لمجلس الشيوخ.

وتنشر "الدستور" نص المادة الثانية وأيضا المادة الثالثة التى حددت الموضوعات التي يؤخذ فيها رأي مجلس الشيوخ وهذه نص المادة الثالثة

◄ مادة 2

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:

- توسيد دعائم الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

- إعلاء قيم التسامح السياسي.

- تمكين المرأة.

- إشراك الشباب.

- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته.

- ترسيخ مبدأ المواطنة وإعلاؤه.

- تحقيق العدالة الاجتماعية وكفالتها.

- ضمان حرية التعبير وترسيخها.

- مكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب وما شابه ومجابهتها.

التصدي للنزاعات القبلية والطائفية ومواجهتها.

- دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.

- ترسيخ القيم العليا للمجتمع ودعمها.

- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.

- تعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته، في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات التي تقوم على الممارسة الديمقراطية.

وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.

◄ مادة 3

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من المعاهدات والاتفاقات الدولية.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو من الحكومة.

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

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