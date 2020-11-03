«مصر للطيران» الناقل الرسمي لمؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي

قامت «مصر للطيران» بدور الناقل الرسمي لمؤتمر «الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي»، الذي ينظمه اتحاد المستثمرات العرب تحت رعاية جامعة الدول العربية خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2020.عقدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بمقر جامعة الدول العربية، أمس الإثنين، وسيعقد الافتتاح الرسمي لفعاليات المؤتمر بمدينة الجلالة بمحافظة السويس.ويستهدف المؤتمر جذب الاستثمارات الإفريقية والعربية بصورة عامة والنسائية بصورة خاصة بالقارة الإفريقية والوطن العربي في جميع القطاعات، في إطار الدور القومي الذي تقوم به شركة مصر للطيران في المشاركة في المؤتمرات والمناسبات الدولية التي تخدم توجهات الحكومة المصرية.وقامت الشركة الوطنية باستقبال ضيوف مصر المشاركين بفعاليات المؤتمر على متن رحلاتها والترحيب بهم وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم بمطار القاهرة الدولي.