القصة الكاملة لأزمة إيبارشية فرنسا بعد إبعاد القمص أفرايم (صور)

يشهد الشارع الكنسي بإيبارشية باريس للأقباط الأرثوذكس حالة كُبرى من الجدل وصلت إلى حد التظاهر السلمي وفقًا لرواية عدد من الأقباط المقيمين بفرنسا.لخصَّ ش. عيد، أحد أقباط كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، والشهيد العظيم مارجرجس للأقباط الأرثوذكس بمنطقة فلجويف بباريس، الأمر قائلًا: "إن الشعب القبطي بفلجويف فوجئ بإبعاد القمص افرايم البرموسي، عن الكنيسة التي كان يخدمها والشعب الذي يحظى بأبوته منذ أن سامه البابا شنودة الثالث كخادمًا على مذبحها عام 1999، دون أسباب معروفة، الأمر الذي دفع الشعب للتظاهر أمام الكنيسة تحت شعار "فين أبويا؟".وقال عيد إن تساؤل "فين أبويا؟" الذي رفعه الأقباط بفرنسا، جاء موجهًا إلى نيافة الحبر الجليل الأنبا مارك، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بباريس، موضحًا أن التظاهرات شهدت دموعًا وصلوات وهتافات سلمية أمام الباب الرئيسي للكنيسة.وقال مصدر كنسي من الإيبارشية ذاتها، لـ"الدستور" إن إبعاد القمص افرايم البراموسي، ذو الشعبية الأكثر عددًا بالإيبارشية، عن باريس، وتحديدًا كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، والشهيد العظيم مارجرجس للأقباط الأرثوذكس بمنطقة فلجويف، جاء على عدة مراحل المرحلة الأولى هي استقالته عن رئاسة مجلس الكنيسة، وهو الأمر الذي لم يؤكده أو ينفيه المصدر إذ ما كان تم تحت ضغط كما أشيع أم بمحض إرادة الراهب، مع مراعاة أن مجلس الكنيسة، هو الجهة المنوط بها البت في كافة قرارات الكنيسة المالية والإدارية والكنسية، وفقًا للائحة الخاصة بمجالس الكنائس، والتي أقرها مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والمعروف بالمجمع المُقدس، في بداية عهد البابا تواضروس الثاني.أما الأمر الثاني، حدث بعد زيارة القمص افرايم البرموسي، لديره بوادي النطرون وهو دير السيدة العذراء مريم البراموس، للرهبان الأقباط الأرثوذكس، بوادي النطرون، حيث نوه الأنبا إيسذوروس أسقف الدير إلى القمص افرايم بضرورة لقاءه بالبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سواء في مقره بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، أو بمقره بمركز اللوجوس بدير الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأرثوذكس، والمُجاور لدير البراموس.وأشار المصدر إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد اللقاء، نظرًا لجدول البابا المنشغل بالأعمال الكنسية والإدارية، مؤكدًا أن لقاء البابا بالرهبان الذين يرعون شعب الكنيسة بالمهجر هو أمرًا طبيعيًا، حيث يطمئن البابا على رعية الكنيسة من الرهبان الذين يتابعون حالتهم عن كثب.فعلى سبيل المثال أعلن القس بولس حليم المُتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن لقاء البابا أول أمس بثلاثة رهبان من الذين يرعون شعب الكنيسة بالمهجر بالخارج وهم الراهب القس إيرينئوس البراموسى، بعد أتم رسالة الماجستير الخاصة به فى جامعة أثينا باليونان، والراهب القمص رويس الأنبا بيشوي، كاهن كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس بأيرلندا، والراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي، الذي قدمَّ لقداسته تقريرًا عن خدمته فى دول أفريقيا، ناميبيا وبتسوانا ومالاوي.وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يعود القمص افرايم إلى كنيسته قبيل زيارة البابا تواضروس الثاني، السنوية إلى باريس والتي تأتي في شهر مارس.من جانبه علق الأنبا مارك على ما يحدث في مقطع فيديو، نشرته الصفحة الرسمية للإيبارشية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا:" "ليس خفيا عليكم أن هناك حربا ساخنة ضد الكنيسة هدفها الإساءة إلى كنيسة فرنسا ومنع أن يكون لها شأن أو أن يتوحد أبنائها في كيان واحد كسائر إيبارشياتنا القبطية الأرثوذكسية العريقة، والحرب علنية وواضحة للجميع على الأنترنت، وكأن الشيطان أنحل من سجنه ليضل الأقباط عن كنيسته عبر نشر أكاذيب ويعلم الجميع كذبها في أكثر من مناسبة ويستغلون في ذلك محبتكم لقدس أبونا المحبوب إفرايم البراموسي وكأنهم يحبونه أكثر من رئيس ديره أو قداسة البابا أو منا نحن، فالحب لا يكون بهذا الأسلوب، وهم بذلك يظنون أنكم ستنساقون لأكاذيبهم، أقول لأولئك المختفين وراء أسماء وهمية ويلعبون في سلام الكنيسة، أنكم واهمون، فأن كنتم تستهدفون أشخاصا فنحن نفخر بأننا ننفق وننفق من أجل سلامة الكنيسة وسلامة أبنائها، وأن كنتم تستهدفون الكنيسة فأن المسيح وعدنا بأن أبواب الجحيم لم ولن تقوى عليها، وأقول لهم أن من يفسد مذبح الله سيفسده الله".وأضاف: "أقول لشعب إيبارشيتنا الوليدة لا تشتركوا معهم ولا تساعدوهم في نجاح مخططهم، فليس إنسانا رفع صوته على كنيسته وسلم، أهم شئ تحافظ عليه هو كنيستك وبيتك وأولادك، ولا خلاف على محبة أبونا إفرايم ومكانته لدينا، وأنا مقدر جدا محبتكم ومشاعركم اتجاهه، ولكن ما يحدث على الأنترنت وعلى الرصيف يسئ إليه وإلى كنيستكم، فأبونا راهب وتدبيره الروحي بيد رئيس ديره وأب اعترافه، وهو راهب فاضل فليس هاربا من ديره وليس رافضا الرجوع إليه.. هناك شيطان يريد أن يسحبكم بعيدا عن النظر للمذبح فلا تتبعوه، ويدي لاتزال ممدودة لكل من هم خارج الكنيسة وانتظر عودتهم بفرح، وأقول لكل من يسمعني من خارج فرنسا: شعب كنيسة فرنسا أشهد أنه شعب محب لكنيسته وآبائهم وقد رأه الجميع في زيارة البابا تواضروس للإيبارشية، وكنيسة فرنسا يتحدث عنها شعب الكنيسة المحب لها، وليس من حق أي شخص أن يتكلم باسمهم حتى ولو كان صوته عاليا أو منتشرا، فالصوت العالي لا يجعل منه حقا، وانتشار الكذب لا يجعله صدقا".