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سياسي

«عامر»: النجاة من الموجة الثانية لكورونا يتطلب تنفيذ قرارات الحكومة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:23 م
المهندس محمد فرج
المهندس محمد فرج عامر
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، من الحكومة التطبيق الحاسم والحقيقى لجميع القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بالتزامن مع زيادة الأعداد خلال هذه الفترة، حفاظا على أرواح المصريين من خطر الوباء.

وأعلن "عامر" فى بيان له أصدره اليوم، تأييده التام لجميع القرارات وفى مقدمتها تطبيق غرامة 4 آلاف جنيه ضد كل مواطن لم يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، بالإضافة إلى شن حملة على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة مؤكدا ان عدم تطبيق قرارات مواجهة كورونا على أرض الواقع ينذر بعواقب وخيمة ليس على المواطنين فقط ولكن على الاقتصاد المصرى خاصة أن هناك دولا أوروبية اتجهت الى ملف الغلق لبعض المشروعات.

وأشاد المهندس محمد فرج عامر بمضاعفة الحكومة لمصل الأنفلونزا 5 أضعاف من 500 ألف حقنة إلى 2.5 مليون جرعة، ووضع خطة لوزارة التربية والتعليم للتعامل مع فيروس كورونا، وغلق المدارس التي يظهر فيها كورونا 28 يوميا كإجراء احترازى وعزل الطلاب بمنازلهم مطالبا بضرورة شن حملات مكثفة على المطاعم والمقاهى للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وناشد المهندس محمد فرج عامر الشعب المصرى العظيم مساندة ودعم القرارات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا مؤكدا على انه لابديل مع مواجهة هذا الفيروس اللعين الا من خلال دعم وتنفيذ القرارات الحكومية على أرض الواقع حتى ننجو من الموجة الثانية من فيروس كورونا.

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